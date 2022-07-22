في إطار مد الدول العَربية المنتجة للنفط والغاز يد العون الى لبنان...وزير الطاقة يلتقي سفير الجزائر

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التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفير الجزائر لدى لبنان عبد الكريم ركايبي في اطار سعيه الدائم مع كافة الدول العَربية الشقيقة المنتجة للنفط والغاز لمد يد العون الى لبنان وكون الجزائر دولة كبرى منتجة للنفط والغاز.

وأبدى السفير الجزائري كل رغبة بالتعاون واعداً بنقل مضمون اللقاء الى المعنيين في جمهورية الجزائر الشقيق.

كما التقى أيضاً سفير لبنان في الجزائر محمد حسن الذي نوّه بالعلاقة الاخوية المتينة التي تربط لبنان بالجزائر مشيراً الى أن الجزائر هي دولة كبرى منتجة للنفط والغاز ولها دور فاعل في العالم والبلاد العربية وهو يسعى الى فتح آفاق التعاون مجدداً بين البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للجانبين.

وأبدى الوزير فياض كل الاستعداد لتشريع كل الابواب أمام التعاون مع الجزائر الشقيق في اطار تأمين كميات من النفط والغاز لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ولنبني مجدداً على أسس سليمة ومتينة للمستقبل.

وأرسل الوزير فياض كتاباً الى نظيره الجزائري وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب بعد اجتماعه مع السفيرين ركايبي وحسن شدد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من أجل تذليل العقبات التي تحُول دون إستئناف توريد المحروقات لزوم معامل توليد الطاقة في لبنان بما يضمن مصلحة البلدين وفق القوانين المرعية الاجراء؛ كما ابدى الوزير فياض كل استعداد لزيارة الجزائر الشقيق اذا لزم الامر لما فيه مصلحة لبنان وكل اللبنانيين.