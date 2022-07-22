تصدعات وحرائق...ارتفاع خطر سقوط الاهراءات!

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تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضع الاهراءات في مرفأ بيروت في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها.

وأفادت تقارير متقاطعة اعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والاشغال العامة والبيئة من خلال اجهزة الرصد بارتفاع خطر سقوط اجزاء من الجهة الشمالية للاهراءات.

واوعز الرئيس ميقاتي للاجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للاهراءات وعدم اقتراب اي من العاملين اوعناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء من المكان حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لاي خطر.

وافاد الوزراء المعنيون "ان الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الاهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول اليها تقدّر بـ 3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرًا نتيجة العوامل المناخية حيث تصل حرارة الحبوب الى اكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علما ان الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل اي خطر على الصحة العامة.

ويقدر الخبراء ان النيران ستخمد فور انتهاء الكمية ويحذرون من استعمال المياه لاخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق.

وأفاد وزير الداخلية في تقريره أن الحريق الذي حصل بالامس نتج عن امتداد النيران الى الكابلات الكهربائية الموجودة على اطراف الاهراءات وقد سارع عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت لاخمادها فوراً، معرضين حياتهم للخطر".