"حريق المرفأ"... ماذا كشف الدفاع المدني عن سلامة عناصره!

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بيان جاء فيه أنه "بتاريخ الخميس 21 تموز الجاري عند الساعة 16 تلقت المديرية العامة للدفاع المدني تعليمات وزير الداخلية والبلديات بالتدخل لمعالجة وضع الحريق في الاهراءات".



وأضاف البيان، "صدرت التعليمات إلى وحدات من الدفاع المدني للتدخل بالتنسيق مع فوج اطفاء بيروت والجيش اللبناني وبوشرت عملية التبريد على الفور وفقاً للأسس العلمية للتعامل مع هذا النوع من الحرائق".



وختم، "يهم المديرية العامة للدفاع المدني ان توضح للرأي العام ان العمليات الجارية في محيط الاهراءات تأخذ في الاعتبار توفير سلامة عناصرها وعناصر فوج الاطفاء من جهة، وتفادي الضغط على المبنى من جهة ثانية، وقد انتهت المرحلة الأولى ليل أمس، وتبين من المهمة التي نفذتها المسيّرة التي تسلمها الدفاع المدني قبل عدة أيام وجود تراجع في الحرارة، ويتم حاليًا تقويم الوضع قبل الانتقال الى المرحلة الثانية".