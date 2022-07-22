حبيش يكشف مؤشرات ايجابية.. "بنص جونية" مقاومة بحد ذاته

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أكد رئيس بلدية جونية جوان حبيش أن مهرجانات جونية "بنص جونية" أعادت الحياة والفرح إلى المدينة، معتبرا أن هذا المهرجان يعكس صورة لبنان الحقيقية، وهو مقاومة بحد ذاته.

وكشف في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أن البلدية تعمل على خطط لتنشيط جونية طيلة العام وليس فقط في الموسم الصيفي، مؤكدا أنه بإمكان اللنبانيين الابداع داخل لبنان كما في خارجه.



وتحدّث حبيش عن مشاركة واسعة للبنانيين المقيمين كما المغتربين في "بنص جونية" بالاضافة إلى سيّاح عرب وأجانب، مشيرا إلى أن اللبنانيين جاهزون لان يعيشوا حياتهم.



وأوضح رئيس بلدية جونية أن الاكثر مشاركة في المهرجان هم الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ25 عاما، مؤكدا التفاعل الكبير تجاه السلع المعروضة والحفلات الموسيقية والترفيهية والثقافية.



وأوضح أن تذكرة الدخول كلفتها 50 ألف ليرة لبنانية لتُخصم في الداخل 20 ألف ليرة لبنانية عند شراء الطعام أو سلعة.



وأمل حبيش بأن تتحسن الامور رويدا رويدا في لبنان وأن تنحصر "أيام العصفورية"