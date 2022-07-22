برقية من اللواء عثمان بشأن "قسائم المحروقات"

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أصدرَ المدير العام لـ "قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان برقيّة جديدة بتاريخ 21 تموز 2022، تنصّ على وقف العمل بقسائم المحروقات من النموذج القديم للعسكريين، وذلك إعتباراً من تاريخ البرقية.

ووفق البرقيّة، فإنّه "يتوّجب على المُستفيدين من قسائم المحروقات، تقديم طلبات لإستبدال تلك العائدة للعام 2022 والتي لم يتمّ الإستفادة منها حتى تاريخه، هذا ويجب أن تُرفق طلبات إستبدال القسائم بأرقامها التسلسلية وعددها، على أنْ تكون موجودة مع الطلب أيضاً".

ووفق ما جاء في البرقية، فإنّ "كل قسيمة يَتبيّن أنّها غير عائدة لمُقدم الطلب تُعتبر مُلغاة وتُعرِّض صاحب العلاقة للمُطالبة المسلكيّة".