كم بلغت نسب النجاح في شهادة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، بفروعها الأربعة.

وبعد صدور النتائج، تصدّر فرع الاجتماع والاقتصاد نسبة النجاح الأعلى بين الأفرع الأربعة في لبنان، بنسبة عامة بلغت 93,99%، وتوزّعت بين المدارس الرسمية بـ95,32% والمدارس الخاصة بـ91,99%.

وحلّ في المرتبة الثانية فرع العلوم الحياة بنسبة نجاح عامة بلغت 92,32%، توزّعت بين المدارس الرسمية بـ89,39% والمدارس الخاصة بـ94,51%.

وفي المرتبة الثالثة لنسب النجاح في لبنان، حلّ فرع العلوم العامة بنسبة نجاح عامة بلغت 90,67%، توزّعت بين المدارس الرسمية بـ85,29% والمدارس الخاصة بـ95,15%.

أمّا نسبة النجاح في فرع الآداب والانسانيات فجاءت متدنية وبلغت 77,02%، توزّعت بين المدارس الرسمية بـ80,65% والمدارس الخاصة بـ67,50%.

وفي المقارنة بين الرسمي والخاص، تُظهِر نسب النجاح أنّ الرسمي حقَّق نتائج متقدمة في الاقتصاد والاجتماع وفي العلوم الانسانية، بينما حقّق الخاص نتائج أفضل في فرعَي العلوم العامة وعلوم الحياة.