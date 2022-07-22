البزري: عدد اصابات كورونا مرشح للارتفاع... وهذا ما كشفه عن فيروس "ماربوغ"

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أكد النائب عبدالرحمن البزري أن "عدد إصابات "كورونا" اليومي مرشّح للارتفاع وهذا يعود لمتحوّر "أوميكرون BA5" ولغياب الإجراءات المرتبطة بالتباعد ووضع الكمامة ولا سيما أنّنا في موسم الصيف حيث امكانية الاختلاط واردة".

ولفت البزري في حديث لـ"صوت كل لبنان" "93.3" إلى أن "هناك مناعة مجتمعية عالية في لبنان سواء بسبب التلقيح أو الإصابات المباشرة حيث هناك قدرة عالية على تجنّب الدخول إلى المستشفيات وبالتالي أعداد الإصابات التي تحتاج لمستشفى منخفضة".

واعتبر أن "فيروس "ماربورغ" ليس فيروساً جديداً بل موجود منذ قرون وينتمي لما يسمّى بـ"الحمى النزفية" وهو شبيه بفيروس "إيبولا" ولكن لا خوف من انتشاره ولا داعي للقلق في لبنان منه أو حتّى من "جدري القردة"".