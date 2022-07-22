عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 تموز 2022

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الأخبار: المجاعة تهدّد السجون

فرنسا للبنان: صندوق النقد أو الجوع!



استثمار سياسي لقضية المطران: عودة إلى شدّ العصب الطائفي



الجمهورية: فرنجية من الديمان: أنا رجل حوار

"منفتح ولدي موقفي السياسي"

النهار: تحذير أمميّ من الشلل ومفاوضات الترسيم تتقدّم



الديار: تهديدات نصرالله تُـعجّل حسم التفاوض قبل أيلول: هوكشتاين الى بيروت و«اسرائيل» مُستنفرة

دوكان يُحذر من تداعيات خطيرة للفراغ الرئاسي ويكتشف عدم جدية لبنان في الإصلاحات!

بكركي تتمسك بموقفها في ملف المطران وعويدات يدرس إجراءات عقابية بحق القاضية عون

نداء الوطن: دعوات إلى حشد شعبي الأحد في الديمان

قضية المطران الحاج: أُقفِل ملف ليُفتَح ملف



البناء: طهران والرياض إلى نقل مفاوضات بغداد إلى المستوى السياسيّ تمهيداً لإعادة فتح السفارات / تراجع وهج قضيّة المطران الحاج بعد انكشاف تفاصيل المتابعة الأمنيّة للأموال التي يحملها/ «القوميّ» يحيى انطلاق جبهة المقاومة: لتثبيت حقوقنا البحريّة وتجريم العمالة وتعزيز الردع/

اللواء: توافق أميركي - فرنسي على أولوية الترسيم.. وجلسة نيابية مالية الثلاثاء

إبراهيم يكشف عن تجاوب الكاظمي لمضاعفة الفيول والقمح ويلغي زيارة إلى بكركي.. و«القوات» للحشد في الديمان



l'orient le jour: Bkerké veut la tête de Fadi Akiki

Le dialogue entre le patriarcat maronite et le Hezbollah ne semble pas encore rompu.