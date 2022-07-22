living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 تموز 2022

22
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

همس
تضع دولة عربية ذات تأثير على أجندتها العمل على التوصّل إلى رئيس يحظى بما يشبه الإجماع الداخلي، وتجري اتصالات لهذا الغرض.


غمز
يواجه موظفون كبار إشكالات الضغوط الوظيفية في ضوء تعدّد جهات التوجيه وإعطاء الأوامر..


لغز
آثر مرجع عدم الخوض في إشكالية توقيف مطران للتحقق من مهمته، لكنه أبدى استياءً من الكيل بمكيالين قضائياً!

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع حقوقي إن المعلومات المتوافرة حول وجهة الأموال التي كان يحملها المطران الحاج ومتابعتها لدى الأجهزة الأمنية كانت وراء التحقيق معه وإن المرجعيات السياسية والروحية تلقت ملخصات عن خطورة المعلومات ما حدا ببعضهم الى التحدّث علناً بصورة مخالفة لتوقعات البطريركيّة.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر متابعة إن من لا موقف له شاجباً من قضية توقيف المطران موسى الحاج واستهداف بكركي لا يستحق أن يكون رئيساً للجمهورية.

 

أفادت معلومات أن مرجعاً عسكرياً كان منزعجاً وغير راضٍ عمّا حصل مع المطران موسى الحاج على معبر الناقورة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout