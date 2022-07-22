أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 تموز 2022

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اللواء: أسرار

همس

تضع دولة عربية ذات تأثير على أجندتها العمل على التوصّل إلى رئيس يحظى بما يشبه الإجماع الداخلي، وتجري اتصالات لهذا الغرض.



غمز

يواجه موظفون كبار إشكالات الضغوط الوظيفية في ضوء تعدّد جهات التوجيه وإعطاء الأوامر..



لغز

آثر مرجع عدم الخوض في إشكالية توقيف مطران للتحقق من مهمته، لكنه أبدى استياءً من الكيل بمكيالين قضائياً!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع حقوقي إن المعلومات المتوافرة حول وجهة الأموال التي كان يحملها المطران الحاج ومتابعتها لدى الأجهزة الأمنية كانت وراء التحقيق معه وإن المرجعيات السياسية والروحية تلقت ملخصات عن خطورة المعلومات ما حدا ببعضهم الى التحدّث علناً بصورة مخالفة لتوقعات البطريركيّة.

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر متابعة إن من لا موقف له شاجباً من قضية توقيف المطران موسى الحاج واستهداف بكركي لا يستحق أن يكون رئيساً للجمهورية.

أفادت معلومات أن مرجعاً عسكرياً كان منزعجاً وغير راضٍ عمّا حصل مع المطران موسى الحاج على معبر الناقورة.