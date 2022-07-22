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الديار: تهديدات السيد نصرالله تُـعجّل حسم التفاوض قبل أيلول

22
JULY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علمت «الديار» ان تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي ارفقت بتحرك ميداني «للمسيرات» اثمرت خلال الساعات القليلة الماضية عن تخل اميركي عن المماطلة في تسوية هذا الملف، وعلم في هذا السياق، ان كل الاطراف تبلغت من الجهات الاميركية المسؤولة وجود تسريع لعملية التفاوض لإنجاز اتفاق مقبول من قبل الجانبين قبل ايلول المقبل وذلك لمنع انزلاق المنطقة الى مواجهة عسكرية.


نصرالله جاد في تهديداته

ووفقا لمصادر مطلعة، لا ترغب اسرائيل في التراجع عن موعد بدء استخراج الغاز من بئر «كاريش» المحدد في شهر ايلول المقبل، كي لا تمنح حزب الله انتصارا لن يمر مرور الكرام بتداعياته السياسية داخليا، كما في معركة الوعي بين الجانبين، فضلا عن دلالاته الامنية والعسكرية. ولان التقديرات الامنية الاسرائيلية قد خلصت الى نتيجة مفادها ان السيد نصرالله جاد في تهديداته، تستعجل القيادة الاسرائيلية الوصول الى حل يجنبها «الكأس المر».

الديار
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