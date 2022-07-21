ما هو الدّواء الذي تناوله بايدن لمواجهة كورونا؟

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بدأ الرئيس الأميركيّ جو بايدن، اليوم الخميس، بتناول حبوب "باكسلوفيد" التي تُنتجُها شركة "فايزر" لمواجهة فيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ بايدن أجرى اختباراً لكوفيد-19 جاءت نتيجتُه إيجابيّة، مشيراً إلى أنّ الرئيس، البالغ 79 عاما، يُعاني "أعراضاً خفيفةً" وسيُواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.

وفي 7 تمّوز، أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركيّة أنّها سمحت للصيادلة الحاصلين على ترخيصٍ من الدّولة، بوصف الدواء الذي تُنتجه شركة "فايزر" على شكل حبوب، لعلاج "كورونا" للمرضى المُؤهّلين لذلك.

ونال عقار "باكسلوفيد"، قبلَ أشهرٍ، الموافقة على استخدامه، وهو متاحٌ مجّاناً في الولايات المتّحدة منذ كانون الأوّل الماضي.

وشهد استخدام الدّواء، المُصرَّح به لعلاج المصابين حديثاً بالمرض والمعرّضين لخطر الإصابة بأعراضٍ شديدة، قفزةً في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وأكّدت الإدارة أنّ على المرضى، الذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد 19"، إحضار سجلّاتِهم الصّحّيّة للصيادلة لمراجعتها.

وذكرت مديرةُ مركز تقييم الأدوية والأبحاث التّابع لإدارة الأغذية والعقاقير، باتريتسيا كافاتسوني، في بيان: "نظراً لأنّ باكسلوفيد يجبُ تناوله في غضون 5 أيام من بدء الأعراض، فإنّ السماح للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصفه، يمكن أن يسهّل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب".

من جهته، يقول رئيس الجمعية الطبية الأميركيّة جاك ريسنيك، "إنّ باكسلوفيد ليسَ مخصصاً للجميع، ووصفُه يتطلّبُ معرفةَ التاريخ الطبيّ للمريض، بالإضافة إلى المراقبة السريريّة للآثار الجانبيّة والمتابعة لتحديد ما إذا كان المريض يتحسّن".