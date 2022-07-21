تجمع إتحاد المدارس الخاصة: لتسليم مفاتيح المدارس إن لم توضع خطة إنقاذ

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عقد تجمع إتحاد المدارس الخاصة في لبنان إجتماعه السنوي لمحافظتي جبل لبنان وبيروت في مركز بلدية برج البراجنة للتدريب والتأهيل بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، عضو لجنة التربية النيابية بلال الحشيمي، ممثل المدير العام للتربية يوسف حرب، مدير رابطة موظفي المركز التربوي للبحوث والانماءالدكتور.علي زعيتر، رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور ،رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبد الله و ممثلي المؤسسات التربوية.

وبحث الإجتماع، بحسب بيان، "في حق كل الاطفال في التعليم، الثغرات المالية التي عصفت بالقطاع التربوي، تطوير وتعديل المناهج،التأخر في صرف المنح العسكرية، عدم صرف منحة ال350 مليار، الإقفال القسري لبعض المدارس،عدم تفعيل المجالس التحكيمية".

وأكد المجتمعون "ضرورة وضع خطة إنقاذية للعام الدراسي 2022-2023 وإلا فإنهم سيقدمون على تسليم وزارة التربية مفاتيح مدارسهم".

عبد الله

أكد العبد الله في كلمة ألقاها "ضرورة إيلاء القطاع التربوي الخاص الأهمية التي يستحقها بما أنه ساهم في انقاذ التعليم في لبنان لا سيما في السنوات الثلاثة الأخيرة"، كما وطالب ب"ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين مكونات القطاع الرسمي والخاص"، مطلق "صرخة لإنقاذ العام الدراسي القادم كما تمنى العبد الله عدم استيفاء مدارس التجمع الأقساط بالدولار حفاظا على العملة الوطنية"

مراد

وتناول مراد في كلمته "موضوع الشراكة بين القطاع الخاص والرسمي، وضرورة رصد موازنات ملائمة للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية"، مؤكدا "حرص لجنة التربية النيابية على استمرارية القطاع التربوي كما تطرق إلى استحقاق العام الدراسي القادم وضرورة المواءمة بين حق التلميذ بالتعلم وحق المعلم بحياة لائقة وحق المدرسة بالمحافظة على مقومات الاستمرارية".وشكر مراد الحضور على "جهودهم وطرح عددا من المشاريع التي سيتم العمل عليها وختم بالدعوة إلى لقاء وطني لإنقاذ التعليم في لبنان".