living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو صعب هنأ عوده بعيد مار الياس وعرضا المستجدات في موضوع انفجار المرفأ وشؤونا خدماتية

21
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي اليوم لسيدنا المطران الياس لها أهداف عدة، اولها لمعايدة سيادته بعيد مار الياس والهدف الثاني، لإطلاع سيدنا على ما نقوم به في المجلس النيابي والأمور التي تعني المواطنين والأمور العالقة التي نعمل على حللتها".

أضاف: "حكماً عندما نكون في دار المطرانية وعند سيدنا المطران الياس عوده عشية 4 آب، لا يمكننا إلا أن نبدأ الحديث عن موضوع المرفأ لأن الكل يعلم أن هذه المطرانية تحديداً، مثلها مثل كل القاطنين في هذه المنطقة العزيزة، تضررت من الانفجار وحتى اليوم بعد مرور سنتين على الانفجار، فجميع المواطنين وأهالي الشهداء وكل المتضررين يسألون عن التحقيق. لقد أطلعت سيدنا على موضوع حلحلة الأمور العالقة لكي يتمكن القضاء من أن يأخذ مجراه. ففي الوقت الذي أنا فيه مع سيدنا هناك اجتماع ساهمتُ بحصوله بين أهالي شهداء المرفأ ووزير العدل. فمنذ فترة ناشدت وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى إعادة النظر بالمرسوم الذي تقدّما به من أجل تشكيل الهيئة العامة والتي هي هيئة غرف التمييز، لأنه من دون هيئة عامة سيبقى ملف المرفأ القضائي معطّلاً. وتبيّن لنا أن المرسوم كما هو بحاجة إلى تعديل، وبالتالي المناشدة كانت بتعديل المرسوم وفق القانون. ولماذا هذا الكلام، لأننا عشية 4 آب، وبسبب الظلم الذي حصل بحق الأهالي المنتظرين الحقيقة. والظلم الكبير أيضاً بحق الأسرى داخل السجون من دون وجه حق، فمنذ السنتين، والجزء الأكبر منهم، قد نضطر للاعتذار منهم لدى خروجهم لأنه سيظهر أنهم كانوا رهن التحقيق والتحقيق متوقف لمئة سبب وسبب، أيضاً هذا ظلم".

وتابع: "سيدنا الياس الذي لا يرضى الظلم لأحد والذي كان إلى جانب كل أهالي المنطقة من دون أن يسأل عن طائفة اي شخص لأنه معنيّ بما حصل وقد أصيبت مؤسساته كلّها وكان يرى من شرفته المحطّمة ماذا يحصل للعالم، هو حريص أن يتقدّم هذا الموضوع إلى الأمام وأن يأخذ حقه وأن يأخذ القضاء مجراه ونسير إلى الأمام بالتحقيق".

واردف: "أطلعت سيدنا أيضاً على أمور أخرى لها علاقة بالتعيينات التي تحصل في الدولة وأن هناك مراكز شاغرة يجب أن تمتلئ أسوةً بالمراكز الأخرى. والموضوع الأخير الذي تكلّمت فيه هو كم نفتخر ونعتزّ أن جامعة القديس جاورجيوس أصبحت اليوم جامعة قائمة ولديها طلاب أنهوا دراسة السنة الأولى، وفي أيلول المقبل تستقبل طلاباً في كلية الطب وكليات أخرى تباعاً. سيدنا كان حريصاً على انطلاق الجامعة في أصعب الظروف وأنا رافقتُ تأسيسها وانطلاقتها. عندما كان الجميع يفكّر بكل شيء سلبي، كان سيدنا مقتنعاً بتأسيس الجامعة لأنها تعطي أملاً لكل الأشخاص ولكل الطلاب. في أبرشية بيروت بالتحديد، التي تملك مستشفى ناجحاً ومدارس ناجحة، سوف تنطلق بجامعة ناجحة منذ بداية انطلاقتها. الرؤية التي يملكها سيدنا تُرجمت اليوم ولكن الظروف المالية والاقتصادية الصعبة هي عبء وسنعمل جميعاً من أجل تأمين كل المساعدات للمؤسسات والجهاز التربوي الذي تديره الأبرشية، إن كان جامعة أم مدارس أم مستشفى لأنها تقدّم خدمات لكل اللبنانيين ولكل الأشخاص المقيمين في بيروت وخارجها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout