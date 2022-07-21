living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة المال تقر قانون ايجارات الاماكن غير السكنية واتفاقية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع اليابان

21
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

درست لجنة المال والموازنة في الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل اتفاقية التعاون التقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان واقرتها وتشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.

وتقوم وكالة التعاون الدولي اليابانية بموجب الاتفاقية بتنفيذ اشكال التعاون التقني والتنموي الثنائي مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها ما يفتح المجال لامتيازات واعفاءات وحصانات متبادلة بين البلدين ما يعزز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
كذلك اقرت لجنة المال القانون المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية والذي درس في الادارة والعدل في وقت سابق، وعلّقت لجنة المال عددا من المواد المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والنسب لبتها في الجلسة التشريعية المقبلة، نظرا لاهمية القانونية بالنسبة للمالك والمستأجر على حد سواء، علما ان القانون يتعلق بتعزيز المنافسة ورفع الظلم عن الاطراف المعنيين.

وكان كنعان تسلم خلال الجلسة من وزير المال الدراسة التي تهدف الى اعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال.
وستقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة بعد إستئناف جلسات مناقشة واقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ بعد الجلسة التشريعية المقررة الاسبوع المقبل.

وكانت الجلسة انعقدت بحضور النواب: جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال معوض، غادة ايوب، ياسين ياسين، ميشال دويهي، فراس حمدان، حليمة قعقور، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، بلال عبد الله، راجي السعد، ايهاب مطر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي.

كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، والسفير غدي خوري عن وزارة الخارجية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout