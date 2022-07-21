توقيف أشخاص في طرابلس... وهذا ما ضبط معهم!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانٌ, جاء فيه: "بتاريخ 20 /7 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي المواطنَين (ع.ع) و(ت.ع) المطلوب توقيفهما بعدة وثائق إطلاق نار ورمي رمانات يدوية بتواريخ مختلفة، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين، ولتعاطي الأخير مواد مخدّرة".



وأضاف, "وبتاريخ 21 /7 /2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الزيتون، أبي سمراء – طرابلس، المواطنِين (ح.ن.) و(ر.ق.) و(م.ح)، وضبطت في حوزتهم سلاح كلاشينكوف ومسدسًا من دون رخصة وكمية من الذخيرة والمماشط".



ووفق البيان, "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".