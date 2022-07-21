أقدم على عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغٌ, جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني الجنسيّة)".



وأضاف, "الذي أقدم على عمليات سلب وسرقة عدّة بطريقة احتيالية، من خلال إعلان نَشَرَهُ على تطبيق "فايسبوك" يوهم ضحاياه ببيع دولارات مجمّدة في ليبيا -التي لا وجود لها أصلاً- بنصف ثمنها، ليقوم بالاستيلاء على الدولارات الصحيحة من الضحايا ويعطيهم ظرفاً يحتوي على أوراقٍ، ثم يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".



وتابع, "كما قام، بالاشتراك مع آخرين، بسلب لوازم الطّاقة الشّمسية من أشخاص يعملون في هذا المجال، وذلك بعد استدراجهم".

ووفق البلاغ، "تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115-05 أو 922173-05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".