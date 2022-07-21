هبة ادوية من شركتين سويسريتين تسلمها وزير الصحة

A + A -

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، المدير الاقليمي لشركة حكمة للأدوية محمد العلمي، الذي سلّمه الهبة المقدمة من شركتي “حكمة” و Vifor السويسرية.

وتتضمن الهبة دواء Ferinject المستخدم لعلاج نقص الحديد وفقر الدم لدى مرضى السرطان جراء العلاج الكيميائي، كما فقر الدم الناتج عن أمراض مزمنة تؤثر في امتصاص الحديد، مثل القولون العصبي وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الجهاز الهضمي.

تم تسليم الهبة البالغة قيمتها نحو 400 ألف دولار الى مستودع الكرنتينا للأدوية، وستغطي حاجات المرضى للأشهر الستة المقبلة.