إرتفاع أسعار الإستهلاك في لبنان... كيف جاءت الأرقام لشهر حزيران؟

A + A -

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2022 سجل ارتفاعا وقدره 9,23 في المائة بالنسبة لشهر ايار 2022،كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,61 في المائة.



ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 11,48 في المائة.

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,64 في المائة.



ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,26 في المائة.



ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 7,72 في المائة.



ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,39 في المائة.



وأشارت الى أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2022 سجل ارتفاعا وقدره 210,08 في المائة بالنسبة لشهر حزيران 2021".



كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الاشهر الستة الاولى من السنة 39.65 في المائة.



وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.