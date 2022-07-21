الرئيس عون: تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل في الواقع المالي في البلاد

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رئيس الجمهورية مستقبلا المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة: التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف حتى بلوغ نتائج عملية

النقيب شرارة: الخبراء اللبنانيون قادرون على المساهمة في كل اعمال التدقيق

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشسال عون على "ان التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020، لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات."

وأشار الرئيس عون، خلال استقباله المجلس الجديد المنتخب في 19 حزيران لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شراره، الى "ان عمل خبراء المحاسبة مهم ودقيق، ومسؤوليتهم كبيرة في تحقيق الانتظام المالي في القطاعين العام والخاص"، معتبرا "ان الأساس في هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق والأمانة."

واعتبر رئيس الجمهورية ان العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعى الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمه سدة الرئاسة الأولى، وخلال تحمله هذه المسؤولية، كانت كثيرة لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية، وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات. وقال: "ان تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين."

وأشار الرئيس عون الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل.

وكان النقيب شراره قدم للرئيس عون في مستهل اللقاء أعضاء المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بعد الانتخابات التي حصلت في 19 حزيران الماضي، لافتا الى ان النقابة تضم 2500 خبير محاسبي يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات تؤهلهم للقيام بمسؤولياتهم في التدقيق المالي واعداد مشاريع القوانين الماية والاقتصادية والضريبية.

وأشار الى ان لبنان من خلال نقابة خبراء المحاسبة، كان السباق في تأسيس اتحاد المحاسبين للدول الناطقة باللغة الفرنسية، وتولى رئاسته على دورتين متتاليتين، كما ساهمت النقابة في انشاء اتحاد المحاسبين العرب. وقال ان الخبراء اللبنانيين قادرون على المساهمة في كل اعمال التدقيق في مصرف لبنان والمصارف الأخرى، متسائلا عن سبب استبعادهم عن هذه المهام على الرغم من استعداد الخبراء للمشاركة في عملية الإنقاذ والنهوض الاقتصادي الراهنة.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الرئيس عون للمجلس الجديد للنقابة التوفيق في مهامه، وتسلم من النقيب شرارة كتابا أعدته النقابة حول إنجازات المحاسبين بعنوان: "نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – مهنة وتاريخ."

وضم الوفد الخبراء: نائب النقيب مروان بو زيدان، وامين السر بيار كميد، وامين الخزينة جمال مدهون، وامين السر الرديف محمد بليق، وامين الخزينة الرديف جيزيل عبدو، والمستشارون: الفرد نعمة، ومحمود مزهر، ونصرالله فتوني، ونبيل غيث، وعضو المجلس التأديبي نزار فرحات، والامينة العامة للنقابة نادين عون.