نعيم يرد على "جمعية الرفق بعائلة وهاب"!

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ردّاً على أمانة الرّفق بعائلة وئام وهّاب الأليفة أصدر مكتب الإعلامي رامي نعيم البيان التالي:

أولاً: إن جمهور المعتوه وئام وهّاب في الجاهلية لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، لذا اعتدنا أن نردّ عليه بأحد هذه الأصابع كما فعل كل من عرفه على حقيقته من فرع المعلومات حتى الناخبين في الشوف.





ثانياً: إن وهّاب المبتزّ والمعروف بكذبه يسعى لإبتزاز الناس من خلال مسرحياته التي تشبهه وهو بات مكشوفاً عند الجميع.

ثالثاً: الثورة حق لكل شريف ومناضل لكنّ وهّاب مذكّر الثورة ولا يفقه من الثوّار والثورة شيئاً، خصوصاً وأنه عميل سوريّ صغير ومشغلّيه معروفون.

أما رابعاً وأخيراً: فإن الجبل أعطى ثقته لزعيم المختارة في حين أن وهّاب يتحضّر لكسب معركة مختار الجاهلية في الإنتخابات المقبلة.

وكان قد صدر عن أمانة الرفق بالحيوانات في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

أطل علينا منتحل صفة "الشويعر" المدعو رامي نعيم بتغريدة تناول فيها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب.

ولذا يهمنا توضيح ما يلي:

يتشرف الوزير وهاب التشبّه بقائد ثورة رفع شعار الدفاع عن كرامة الإنسان وتحريره من كل أشكال الظلم والعبودية . فيما يقتات أمثال هذا "الشويعر" الصغير على فتات موائد مشغليه ويحاول عبثاً ادراج اسمنا من أجل رفع أسهمه "الواطية" مثله.

هذا الغلام الصغير لا يستحق الرد إنما جاء ذلك في سياق توجيه التحية لقادة الثورات في العالم.