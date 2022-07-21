"أمانة الرفق بالحيوانات" في حزب التوحيد العربي... ترد على "الشويعر" رامي نعيم

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صدر عن أمانة الرفق بالحيوانات في حزب التوحيد العربي البيان التالي:



أطل علينا منتحل صفة "الشويعر" المدعو رامي نعيم بتغريدة تناول فيها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب.



ولذا يهمنا توضيح ما يلي:

يتشرف الوزير وهاب التشبّه بقائد ثورة رفع شعار الدفاع عن كرامة الإنسان وتحريره من كل أشكال الظلم والعبودية . فيما يقتات أمثال هذا "الشويعر" الصغير على فتات موائد مشغليه ويحاول عبثاً ادراج اسمنا من أجل رفع أسهمه "الواطية" مثله.

هذا الغلام الصغير لا يستحق الرد إنما جاء ذلك في سياق توجيه التحية لقادة الثورات في العالم.