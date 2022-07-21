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الأسد: العلاقات المستقرة بين الدول تُبنى على أساس مصالح الشعوب

21
JULY
2022
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الوطن السورية: خلال استقباله أمس، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي روبن فرنانديز والوفد المرافق له أكد الرئيس بشار الأسد أن العلاقات المستقرة بين الدول هي التي تُبنى على أساس مصالح الشعوب وتعزيز الروابط المشتركة بينها، داعياً إلى تكثيف التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سورية والباراغواي بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

 

وأشار الرئيس الأسد إلى أن السوريين الذين هاجروا إلى أميركا اللاتينية منذ قرون يشكلون جسراً اجتماعياً وثقافياً مع هذه القارة، معتبراً أن نجاح الجاليات السورية بالاندماج في المجتمعات الجديدة يؤكّد على أن السوريين هم من الشعوب الأكثر انفتاحاً، كما يؤكّد على انفتاح شعوب أميركا اللاتينية التي احتضنت هؤلاء المهاجرين من دون أي عنصرية، وأبدوا في كلّ المراحل تفهماً عميقاً ودعماً لقضايا المنطقة العربية.

 

من جهتهم أكد أعضاء وفد الباراغواي أن زيارتهم لسورية ستكون فاتحة للتعاون مع بلادهم وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الدولة والشعب في سورية لإعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب.

 

وأشار أعضاء الوفد إلى أن ما شاهدوه على الأرض خلال زيارتهم للعديد من المناطق السورية يختلف تماماً عن الصورة التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام.

الوطن السورية
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