عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تموز 2022

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الأخبار: الشمال السوري: «سلام» مؤقّت

فرنسا: «توتال» جاهزة للتنقيب بعد الترسيم | المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل «ما بعد كاريش»

إضراب مفتوح «قسري»: القطاع العام يتفكّك واحتمال هروب % 30 من الموظفين

الجمهورية: تأجيل العلاجات خطأ قاتل

أوروبا: تحترق



نداء الوطن: "مواقفنا ثابتة وما تعرّض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال"

بكركي تنتفض: تنحية عقيقي ومحاسبة كل المسؤولين عن التطاول



البناء: تصعيد روسيّ أميركيّ حول أوكرانيا… ومسعى أوروبيّ لحل وسط حول الغاز / المقداد وخطوط سورية الحمراء: على الاحتلال الأميركيّ الرحيل… لا للمناطق العازلة والتتريك / لبيد يطلب التوصّل لاتفاق سريع مع لبنان… وتصعيد كنسيّ بوجه القضاء العسكريّ /

اللواء: منارات سياحية ورياضية تكشح سواد «الطبقة الحاكمة»!

حملة مسيحية على المحكمة العسكرية... والرواتب بين مرسوم ورَقيّ واتصالات لتعليق جزئي للإضراب



النهار: "عاصفة المطران" تقلب السحر على الساحر!

l'orient le jour: Bkerké somme l’État de mettre fin à « la farce sécuritaire, judiciaire et politique »