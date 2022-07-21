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عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تموز 2022

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الأخبار: الشمال السوري: «سلام» مؤقّت

فرنسا: «توتال» جاهزة للتنقيب بعد الترسيم | المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل «ما بعد كاريش»
إضراب مفتوح «قسري»: القطاع العام يتفكّك واحتمال هروب % 30 من الموظفين

 

 

 

 

الجمهورية: تأجيل العلاجات خطأ قاتل
أوروبا: تحترق

 

 

 


نداء الوطن: "مواقفنا ثابتة وما تعرّض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال"
بكركي تنتفض: تنحية عقيقي ومحاسبة كل المسؤولين عن التطاول

 

 

 


البناء: تصعيد روسيّ أميركيّ حول أوكرانيا… ومسعى أوروبيّ لحل وسط حول الغاز / المقداد وخطوط سورية الحمراء: على الاحتلال الأميركيّ الرحيل… لا للمناطق العازلة والتتريك / لبيد يطلب التوصّل لاتفاق سريع مع لبنان… وتصعيد كنسيّ بوجه القضاء العسكريّ /

 

 

 

اللواء: منارات سياحية ورياضية تكشح سواد «الطبقة الحاكمة»!
حملة مسيحية على المحكمة العسكرية... والرواتب بين مرسوم ورَقيّ واتصالات لتعليق جزئي للإضراب

 

 

 


النهار: "عاصفة المطران" تقلب السحر على الساحر!

 

 

 

l'orient le jour: Bkerké somme l’État de mettre fin à « la farce sécuritaire, judiciaire et politique »

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