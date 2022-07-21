عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تموز 2022

الأخبار: الشمال السوري: «سلام» مؤقّت
فرنسا: «توتال» جاهزة للتنقيب بعد الترسيم | المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل «ما بعد كاريش»
إضراب مفتوح «قسري»: القطاع العام يتفكّك واحتمال هروب % 30 من الموظفين
الجمهورية: تأجيل العلاجات خطأ قاتل
أوروبا: تحترق
نداء الوطن: "مواقفنا ثابتة وما تعرّض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال"
بكركي تنتفض: تنحية عقيقي ومحاسبة كل المسؤولين عن التطاول
البناء: تصعيد روسيّ أميركيّ حول أوكرانيا… ومسعى أوروبيّ لحل وسط حول الغاز / المقداد وخطوط سورية الحمراء: على الاحتلال الأميركيّ الرحيل… لا للمناطق العازلة والتتريك / لبيد يطلب التوصّل لاتفاق سريع مع لبنان… وتصعيد كنسيّ بوجه القضاء العسكريّ /
اللواء: منارات سياحية ورياضية تكشح سواد «الطبقة الحاكمة»!
حملة مسيحية على المحكمة العسكرية... والرواتب بين مرسوم ورَقيّ واتصالات لتعليق جزئي للإضراب
النهار: "عاصفة المطران" تقلب السحر على الساحر!
l'orient le jour: Bkerké somme l’État de mettre fin à « la farce sécuritaire, judiciaire et politique »