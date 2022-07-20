غرب اسيا للسيدات: الصفاء اللبناني يحرز اللقب بعد تخطيه الارثوذكسي الاردني بنتيجة 3-1

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توّج الصفا اللبناني بلقب بطولة غرب اسيا للاندية للسيدات بعد الفوز على مستضيف البطولة الارثوذكسي الأردني بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي اقيمت مساء اليوم الاربعاء في ملعب الزرقاء بالاردن.

الصفاء كان ثانيا في دور المجموعات خلف الارثوذكسي لذا تواجدا في مباراة تحديد هوية البطل وابتسم لسيدات الارز.

وافتتح الفريق اللبناني التسجيل عبر يارا بو رضا في الدقيقة 12 الا ان سيدات الفريق الاردني عادلن النتيجة في الدقيقة 40 عبر شهناز جبريل.

وحملت الدقيقة 46 هدف التقدم للصفاء عبر انجي سعد واختتمت ليا هاشم المهرجان في الدقيقة 80.

مع الاشارة الى ان لاعبات الصفا قدّمن مستويات مبهرة في اللعب الجماعي ما مكّنهنّ من حصد اللقب.