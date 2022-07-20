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الخليل عن توحيد رواتب موظفي القطاع العام على سعر منصة "صيرفة": "من أين نأتي بالمال؟

20
JULY
2022
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أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنه "يعقد إجتماعات عديدة من أجل تحرير المساعدة الإجتماعية، التي أقرت لموظفي القطاع العام"، معربًا عن "تفاؤله بتجاوب موظفي المالية.. فلا يجب أن يكون الموظف ضحية الإضراب".
وشدد في حديث تلفزيوني لقناة الـ"LBCI"، على أنه "لا يجب أن تحرموا الزملاء من المساعدة". وعن توحيد الرواتب على سعر منصة "صيرفة"، سأل "من أين نأتي بالمال؟ وطبع العملة يزيد من التضخم ويزيد سعر الصرف".
وأسف الخليل، "للإنهيار من حوله في الإدارة العامة، ويُعول على خطة واضحة للمعالجة وعلى إستعادة الثقة المفقودة بكل شيئ"، مؤكدًا أن "موازنة 2022، هي موازنة طوارئ تصحيحة وليس إصلاحية بمعالجة الإقتصاد الكلي".
وكشف أنه "خلال الـ48 ساعة المقبلة سننتهي من تحديد سعر الصرف بالموازنة، ومن المرجح إعتماد سعر صيرفة". ولفت إلى أن "الدولار الجمركي، قرار يتفق عليه بين المجلس والحكومة، وسيقر قريبًا". وإعتبر أن "رفع تعرفة الكهرباء تعود لوزارة الطاقة".

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