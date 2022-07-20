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بوشكيان افتتح مركزا ثقافيا في عنجر

20
JULY
2022
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افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، المركز الثقافي Clever Corner، في مركز جامبازيان في عنجر، الذي جهزته منظمة الرؤية العالمية، وأعدته لجنة الإعلام والتوجيه في بلدة حوش موسى عنجر.

حضر الافتتاح الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، القسيس هاكوب اكبشاريان، رئيس البلدية وارتكس خوشيان، رئيس حزب الطاشناق في عنجر هاروتيون زيتليا، نائب رئيس البلدية المحامي نظاريت اندكيان، مدير مشروع التنمية في البقاع شربل خوري، ووفد من منظمة الرؤية العالمية وفاعليات البلدة ومخاتيرها.

بعد النشيد الوطني، ألقى بوشكيان ورئيس البلدية وخوري كلمة شددوا فيها على "أهمية المركز في البلدة، وخلق بيئة آمنة بهدف ضمان حق الطفل في المشاركة والتعلم والترفيه، وتطوير قدراته الفكرية، وتنمية شخصيته على كل المستويات النفسية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى اكتساب مهارات جديدة".

وثمنوا ل"منظمة World Vision تكرّسها للعمل مع الأطفال والاسر، لا سيما أنها ساهمت ومستمرة في تقديم دعمها لإنماء البلدة من خلال مشاريع تنموية داخل المدارس لصالح الأطفال والمراهقين والعائلات اللبنانية واللاجئة".

وقدمت سيلفا كيتيشجيان بعض الأغاني، ثم تم تقديم دروع تكريمية إلى شربل خوري وكارولين حكيم اسطنبولي وجوانا مللو.

وفي ختام الاحتفال، تم قطع شريط الافتتاح وجال الحضور في أرجاء المركز.

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