الرئيس ميقاتي هنأ المنتخب اللبناني على فوزه التاريخي

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هنأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الفريق اللبناني لكرة السلة بفوزه التاريخي على المنتخب الصيني في مباراة الدور ربع النهائي ضمن كأس آسيا للرجال بكرة السلة التي تقام في أندونيسيا.

وقال في حديث الى" المؤسسة اللبنانية للارسال":هذا الفوز هو انجاز كبير غير مسبوق في تاريخ الرياضة اللبنانية، لان المنتخب الصيني معروف عالميا انه الرقم الاول في القارة الاسيوية.كما ان هذا الفوز يعطينا املا بعزم الشباب اللبناني وارادته التي تحقق النجاح، وكلنا امل ان الشباب اللبناني والشابات اللبنانيات سينهضون بالوطن.

أضاف:اليوم تأكيد جديد ان رأسنا مرفوع وسيبقى مرفوعا وان الروح الرياضية هي سمتنا والنجاح حليفنا. وكلنا امل بأن هذا النجاح سيتكلل بالفوز باللقب الاسيوي وقد بتنا على خطوات قليلة منه، خاصة وانه قبل ايام فاز الفريق اللبناني على فريق نيوزيلندا الذي يعتبر ايضا من ابرز المنتخبات في العالم بكرة السلة.نهنئ الفريق اللبناني ونحن بانتظار عودتهم لتهنئتهم مباشرة.

وردا على سؤال قال: كل ما يمكننا فعله لدعم الفريق اللبناني لن نتقاعس عنه،والنجاح يكون له طعم اطيب في الاوقات الصعبة، ونحن نعرف الصعوبات التي يمرون بها على الصعد كافة ويتجاوزونها بكل عزيمة واصرار.