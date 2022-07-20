living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس ميقاتي هنأ المنتخب اللبناني على فوزه التاريخي

20
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هنأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الفريق اللبناني لكرة السلة بفوزه التاريخي على المنتخب الصيني في مباراة الدور ربع النهائي ضمن كأس آسيا للرجال بكرة السلة التي تقام في أندونيسيا.
وقال في حديث الى" المؤسسة اللبنانية للارسال":هذا الفوز هو انجاز كبير غير مسبوق في تاريخ الرياضة اللبنانية، لان المنتخب الصيني معروف عالميا انه الرقم الاول في القارة الاسيوية.كما ان هذا الفوز يعطينا املا بعزم الشباب اللبناني وارادته التي تحقق النجاح، وكلنا امل ان الشباب اللبناني والشابات اللبنانيات سينهضون بالوطن.
أضاف:اليوم تأكيد جديد ان رأسنا مرفوع وسيبقى مرفوعا وان الروح الرياضية هي سمتنا والنجاح حليفنا. وكلنا امل بأن هذا النجاح سيتكلل بالفوز باللقب الاسيوي وقد بتنا على خطوات قليلة منه، خاصة وانه قبل ايام فاز الفريق اللبناني على فريق نيوزيلندا الذي يعتبر ايضا من ابرز المنتخبات في العالم بكرة السلة.نهنئ الفريق اللبناني ونحن بانتظار عودتهم لتهنئتهم مباشرة.
وردا على سؤال قال: كل ما يمكننا فعله لدعم الفريق اللبناني لن نتقاعس عنه،والنجاح يكون له طعم اطيب في الاوقات الصعبة، ونحن نعرف الصعوبات التي يمرون بها على الصعد كافة ويتجاوزونها بكل عزيمة واصرار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout