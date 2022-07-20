"جنون" الدولار قد يعود!

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حذّر الخبير الاقتصادي غابي بجاني من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ومن دون أي سقف محدد.

وإذ توقع بجاني في حديث لـ"صوت كل لبنان" معاودة ارتفاع سعر الصرف مع نهاية الصيف، أشار الى أن "سبب تماسك العملات الأجنبية إضافة الى حركة الوافدين والمغتربين الكثيفة والتي تقدر بمليار دولار شهرياً يعود الى الطلب على هذه العملات لتأمين البضائع".

وعن التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي اعتبره بجاني أصبح قانوناً شكلياً، شدد على أهمية أن تترافق مع قضاء شفاف لكشف المتورطين في حالات الفساد كافة التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه.