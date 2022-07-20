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خلية كورونا في صور: للتشدد في الإجراءات الوقائية

20
JULY
2022
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عقدت "خلية أزمة كورونا" في إتحاد بلديات قضاء صور اجتماعا طارئا في مقر وحدة إدارة الكوارث بعد الارتفاع اليومي بعدد الاصابات بالفيروس، حضره طبيب قضاء صور في وزارة الصحة الدكتور وسام غزال ونائب رئيس اتحاد البلديات حسن حمود ومدير وحدة ادارة الكوارث مرتضى مهنا وممثلون عن المستشفيات والجمعيات الصحية.

ودعا المجتمعون، في بيان الى "التشدد في التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وعدم التخالط من اجل التخفيف في عدد الاصابات والحد من انتشار الفيروس في ظل ظروف اقتصادية وصحية صعبة يعيشها لبنان".

وصدر عن المجتمعين التوصيات الآتية :

1 -التزام المصاب الملقح بدون عوراض بالحجر الصحي لمدة 5 ايام يتخللها 24 ساعة دون عوراض .

2 -التزام المصاب الملقح مع عوراض لمدة 7 ايام في الحجر مع مرور 24 ساعة دون عوارض.

3 - التزام المصاب غير الملقح بالحجر المنزلي لمدة 7 ايام مع اعادة الفحص في اليوم السابع وفي حال كانت النتيجة سلبية ينهي الحجر.

4 -التزام المخالطين المباشريين للمصابين بالحجر لمدة ثلاثة ايام من تاريخ ظهور العوراض على ان يجري الفحص في اليوم الثالث من تاريخ المخالطة.

5 -التشديد على البلديات بتحديد مواعيد مع وحدة ادارة الكوراث لحملات لقاحات كورونا المجانية ابتداء من عمر 5 سنوات .

6 -الطلب الى البلديات التشديد على الصيدليات والمراكز الطبية بالإفادة الفورية عن المصابين بموجب الفحوصات السريعة لديها.

7 - تعاون البلديات مع فرق المستجيب الاول بإعادة نشر التوعية في المحال التجارية واماكن الإكتظاظ وضرورة التباعد ووضع الكمامة.

8 - ضرورة الإستمرار بالإجراءات الوقائية والارشادات الخاصة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتخفيف من الاكتظاظ .

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