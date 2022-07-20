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المرتضى: 13 آب موعدا للزحف بحرا في اتجاه رأس الناقورة لإعلان تمسك اللبنانيين بثرواتهم البحرية

20
JULY
2022
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم وفدا من “الحملة الأهلية للحفاظ على الثروة الوطنية” ضم الدكتور هاني سليمان والدكتورة هبة قبيسي، في حضور رئيس اللجنة الوطنية للاونيسكو المحامي شوقي ساسين والامين العام للجنة الاستاذة هبه نشابة، وقد تداول المجتمعون في فكرة تنظيم رحلة بحرية تنطلق من جميع الموانئ اللبنانية في اتجاه رأس الناقورة تأكيدا على حق لبنان في ثروته البحرية كاملة.

وبعد التداول، شدد المرتضى على “ان الحفاظ على الثروات في عمق البحر اللبناني هو مصلحة عامة للدولة كما هو مصلحة خاصة لجميع المواطنين فردا فردا الى اي بقعة أو فئة من لبنان انتموا، لذلك ينبغي ان يجتمع عليه اللبنانيون إجماعا كاملا ، ويتكاتفوا الى كل ما يؤدي لحماية حقوقهم ضد اي محاولات للاستيلاء عليها ولو جزئيا.

كما شدد على “ان تبني وزارة الثقافة لهذه الفعالية ورعايتها يعود لانسجام الطرح مع منطلقات وزارة الثقافة لجهة ان اولى واجباتها تتمثل ببث الوعي وببث ثقافة الصمود لا سيما في معرض مواجهة محاولات استلاب الحقوق ومنها حقوقنا في ثرواتنا البحرية واكد وجوب اشراك كل من وزارات السياحة والدفاع والاشغال والطاقة في هذه الفعالية لكونهم معنيين مباشرة فيها كما وجه دعوة، بالاشتراك مع الحملة الوطنية، الى كل غيور على مصلحة لبنان واللبنانيين للاشتراك في هذه الفعالية المحدد موعدها مبدئيا في تاريخ 13 من شهر آب القادم على ان تحدد مراكز التجمع والانطلاق لاحقا من كل لبنان عبر البحر في مراكب محضرة سلفا تسير في اتجاه رأس الناقورة في الجنوب”.

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