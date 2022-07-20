طيران الشرق الاوسط: تعديل جزء من جدول الرحلات لأيام 24 و25 و31 تموز و 2 و4 و6 و7 و8 آب 2022

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية: 24 و25 و31 تموز و2 و4 و6 و7 و8 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.
سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.
الأحد 24 تموز، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
كوبنهاغن ME1225 05:50 05:25 كوبنهاغن ME1226 10:00 09:35
أثينا ME253 16:00 18:00 أثينا ME254 18:55 20:55
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الاثنين 25 تموز، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
نيس ME223 14:15 14:30 نيس ME224 18:15 18:30
كوبنهاغن ME225 16:05 19:35 كوبنهاغن ME226 20:15 23:45
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الأحد 31 تموز، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
أثينا ME253 16:00 17:45 أثينا ME254 18:55 20:40
لارنكا ME261 19:00 19:25 لارنكا ME262 20:20 20:45
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الثلاثاء 2 آب، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
كوبنهاغن ME225 06:50 21:00 كوبنهاغن ME1226 11:00 01:10
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الخميس 4 آب، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
كوبنهاغن ME225 07:50 21:00 كوبنهاغن ME1226 12:00 01:10
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
السبت 6 آب، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
كوبنهاغن ME225 06:50 21:00 كوبنهاغن ME1226 11:00 01:10
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الأحد 7 آب، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
بغداد ME322 12:30 13:00 بغداد ME323 15:00 15:30
اسطنبول ME267 17:35 21:40 اسطنبول ME1268 20:30 00:35
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الإثنين 8 آب، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الاقلاع المعدل* إلى بيروت من: الرحلة موعد الإقلاع السابق* موعد الإقلاع المعدل*
كوبنهاغن ME225 16:05 16:50 كوبنهاغن ME226 20:15 21:00
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو زيارة الموقع الالكتروني: www.mea.com.lb
شكراً لتفهمكم و تعاونكم معنا.
دائرة العلاقات العامة – شركة طيران الشرق الأوسط
Partial flight schedule modification for 24, 25 & 31 July & 2, 4,6, 7& 8 August 2022
Beirut, 20-7-2022: MEA announces a partial flight schedule modification for 24, 25 and 31 July and 2,4, 6, 7 &8 August 2022 (detailed below) due to an operational unforeseen reason.
Modified flights; take-off timings: (previous departure and amended departure), will be listed below, other flights remain as per schedule.
Sunday 24 July,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
09:35 10:00 ME1226 Copenhagen 05:25 05:50 ME1225 Copenhagen
20:55 18:55 ME254 Athens 18:00 16:00 ME253 Athens
*All flights timings are according to the local time of each city.
Monday 18 July,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
18:30 18:15 ME224 Nice 14:30 14:15 ME223 Nice
23:45 20:15 ME226 Copenhagen 19:35 16:05 ME225 Copenhagen
*All flights timings are according to the local time of each city.
Sunday 31 July,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
20:40 18:55 ME254 Athens 17:45 16:00 ME253 Athens
20:45 20:20 ME262 Larnaca 19:25 19:00 ME261 Larnaca
*All flights timings are according to the local time of each city.
Tuesday 2 August,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
01:10 11:00 ME1226 Copenhagen 21:00 06:50 ME225 Copenhagen
*All flights timings are according to the local time of each city.
Thursday 4 August,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
01:10 12:00 ME1226 Copenhagen 21:00 07:50 ME225 Copenhagen
*All flights timings are according to the local time of each city.
Saturday 6 August,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
01:10 11:00 ME1226 Copenhagen 21:00 06:50 ME225 Copenhagen
*All flights timings are according to the local time of each city.
Sunday 7 August,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
15:30 15:00 ME323 Baghdad 13:00 12:30 ME322 Baghdad
00:35 20:30 ME1268 Istanbul 21:40 17:35 ME267 Istanbul
*All flights timings are according to the local time of each city.
Monday 8 August,2022
Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. To Beirut from: Amended Dept Time* Previous Dept Time* Flight no. From Beirut to:
21:00 20:15 ME226 Copenhagen 16:50 16:05 ME225 Copenhagen
*All flights timings are according to the local time of each city.
For more information, kindly contact:MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb or visit: www.mea.com.lb
Thank you for your understanding & cooperation.
Public Relations Department, Middle East Airlines-Air Liban