"بالجرم المشهود"...مفرزة استقصاء بيروت توقف سارق درجات نارية!

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في إطار مكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 16-7-2022 من توقيف أحد المشتبه بهم بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات الآلية في محلّة وسط بيروت، من خلال خلع مقودها، وتبيّن أنّه يُدعى: ش. ع. (مواليد عام 2007، سوري).



وقد أعيدت الدرّاجة إلى مالِكِها، وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.