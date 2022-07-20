هذا ما كشفه مكاري عن اضراب وزارة الاعلام!

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اشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، إلى أن "وضع البلد ليس بخير والخزينة ليست بخير ايضا والاضرابات أينما كان، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها وزارة الإعلام منذ انشائها بالرغم من كل ما مر في تاريخها".



وذكر، خلال لقاءه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، "اننا لقد وعدنا الموظفين في الاجتماع الذي عقدناه باعطائنا اسبوع للتوصل الى حل، وانبثق عن هذا الاجتماع لجنة شاركت معنا في اللقاء مع ميقاتي حيث عرضنا له كل شيء، وان وضع الوزارة وموظفيها يشبه وضع موظفي الدولة اللبنانية أينما كان، هناك اجتماعات مكثّفة مع المدراء العامين ومع مجلس الخدمة المدنية بانتظار اقرار الموازنة التي يمكن ان يتم الثلاثاء المقبل"، لافتاً إلى أن "ميقاتي اشار الى العمل لتأمين سلفة بأسرع وقت للنقل، لنتمكن من الإستمرار الى حين ايجاد حل للجميع".



واجتمع ميقاتي، مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع الأمنية، واستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم رئيس دائرة المناقصات جان العلية.