ميقاتي: أتمنّى أن لا نصل إلى "عَ العصفورية"

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قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ان "وزير السياحة وليد نصار اختار شعارات الحملة السياحية من الأغاني الوطنية مثل "أهلا بهالطلّة" وأتمنّى أن لا نصل إلى "عَ العصفورية"".

وخلال اطلاق حملة "اهلا بالهطلة"، اشار ميقاتي الى انه "رغم كل هذه الايام استطاعت وزارة السياحة أن تقوم بنقلة نوعية ورغم كل الصعوبات استطاع مطار بيروت أن يتحمل الاعداد الكبيرة من الوافدين".



واضاف: "اشكر الهيئات الدولية والسفارات التي تتعاطى بإخلاص مع البلد وتمد يدها لنا للمساعدة والتعاون معنا".

بدوره، لفت نصار الى ان "لطالما كان الانفتاح على الدول الاخرى من ركائز نجاح السياحة اللبنانية ونؤكد الالتزام بالعمل لانجاح الخطط التي وضعتها وزارة السياحة".

وشدد على ان "هدفنا تشجيع المغترب لزيارة البلاد وتعريف الجيل الجديد الذي ولد خارج الوطن على ثقافة بلده".