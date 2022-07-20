"لا يسعني أن أكون شاهد زور"...استقالة رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان

A + A -

صدر عن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم البيان التالي:

بعد استفحال الازمات المتكررة في قطاع صناعة الرغيف وتحميل اصحاب المخابز والافران مسؤولية هذه الازمات التي ادت الى اذلال الناس امام الافران التي تحتاج إلى الطحين لتامين رغيف الخبز للمواطني، لا يسعني أن أكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع في وقت لم يعد بمقدوري عمل اي شيء لحماية اصحاب الافران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الازمات في ظل غياب اي حل منطقي يحفظ حقوق الجميع .

لذلك اعلن استقالتي من منصبي كرئيس لنقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان.