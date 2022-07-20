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أخبار سارة من نصار عن "مكاتب السياحة" و"أعداد الوافدين"

20
JULY
2022
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ذكر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، "اننا نتطلع إلى رؤية اشقائنا العرب في بلدهم الثاني لبنان، والسياحة هي العامود الفقري للبنان، وما يميزه أنه يمكن لمختلف الفئات المجتمع بزيارة المعالم السياحية"، لافتاً إلى أنه "يبقى القطاع الخاص الرفيق الدائم والمساهم في القطاع السياحي، ونفتخر ان وطننا جاذب للجميع والقطاع الخاص اثبت نجاحه وابداعه ووصل الى العالمية".

واوضح، خلال اطلاق حملة "صيف 2022" في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة الطيران الأوسط، عن خطة عمل وزارة السياحة، وهو: مشروع اللامركزية الادارية السياحي، وباشرنا إلى زيادة المكاتب السياحية واصبح عددها 37، من اجل تسهيل الأمور على المواطن، وسنفتتح مكتباً سياحياً في اهدن، ولقد اعيد تأهيل مكتب السياحة في المطار واعادة تأهيله"، مضيفاً "اننا اعدنا تفعيل دور المجلس الوطني لإنماء السياحة، وتم انتخاب مجلس ادارة جديد يجتمع اسبوعياً".

واشار نصار، إلى أن "عدد الوافدين المتوقع بحسب بيانات موثوقة، مليون و200 ألف وافد، موزعين : 25% من الأجانب، و25% من اللبنانين المغتربين"، مبيناً أن "هدفنا من الترويج للسياحة في لبنان هو تشجيع المغترب لزيارة البلاد وتعريف الجيل الجديد الذي ولد خارج الوطن على ثقافة بلده".

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