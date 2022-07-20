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كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

20
JULY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها بخاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث يعود الطقس إلى صيفي معتاد ويتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبياً يسيطر اليوم على لبنان، خصوصاً في البقاع والجنوب، ويستمر حتى يوم الخميس حيث يعود إلى صيفي معتاد.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بداية انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يبقي الشعور بالحر (درجات حرارة محسوسة أعلى من المسجلة في الظل)، كما تنشط الرياح ويتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات خلال الليل. يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية قائماً اليوم.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً، مع انخفاض إضافيّ بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات ليلاً، كما تنشط الرياح أحياناً.

الجمعة: غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها بخاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث يعود الطقس إلى صيفي معتاد ويتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة دون معدلاتها على الساحل وتشكل ضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: متقلّبة ضعيفة ليلاً، جنوبية غربية الى جنوبية نهاراً، سرعتها بين 10 و20 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب، خلال الفترات الصباحية والمسائية.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,41

- ساعة غروب الشمس: 19,47

 

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