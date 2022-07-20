بشرى سارة لجميع العاملين في القطاع العام.. اليكم التفاصيل

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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة.

يُذكر أن المساعدة الاجتماعية قيمتها ١٠٠٪ من الراتب وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او اساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون و٧٠٠ الف للمتقاعدين وان لا تزيد عن ٦ ملايين ليرة للذين في الخدمة و٥ ملايين و١٠٠ الف ليرة للمتقاعدين.