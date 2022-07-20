العلاقات اللبنانية الاميركية... محور لقاء غبريال بأبو حبيب

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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان السفير ادوارد غبريال على رأس وفد ضم نائب الرئيس نجاد فارس وجاي غزال.

وقال السفير غبريال بعد اللقاء: لقد تناولنا مع الوزير بو حبيب العلاقات اللبنانية الاميركية واكدنا على اهمية العمل لتمتين الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف: لقد اتت مجموعة العمل من اجل لبنان الى بيروت والتقت صانعي القرار ومسؤولين في الحكومة اللبنانية وبرلمانيين وشخصيات اخرى من بينهم قائد الجيش الذي بحثنا معه وضع الجيش اللبناني. وتعمقنا في هذه اللقاءات في بحث الوضع في لبنان واهمية التحرك سريعا من اجل انقاذ البلد الذي نتحدر منه من المزيد من الانحدار، لذا نحث المسؤولين على العمل بشكل عاجل لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الاصلاحات بغية التعافي الاقتصادي.

كما بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية وأكدنا انها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى انها فرصة للبنان، ونافذة الفرصة هذه ستقفل، وعندئذ لن يكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون. وهذا يعني ان لبنان لن يكون قادرا على تطوير المنطقة في المنطقة المتنازع عليها ولن يكون هناك من شركات ستأتي للتنقيب في المناطق المتنازع عليها. وآمل بالتالي ان يتم الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة الان من ضمن قرار سيادي للبنان لوضع تصور للتسوية عبر التفاوض تضمن مصلحته ونأمل ان يستطيعوا فعل ذلك ونحن داعمون للبنان في هذا المسار. وقد تحدثنا مع من التقيناهم في ضرورة ان يجتمعوا معا من اجل صالح بلدهم وان يضعوا اختلافاتهم جانبا .