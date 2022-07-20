خاص - دوكان يحذّر من استمرار تعثر التأليف والإصلاحات: الإنهيار الكامل!

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خاص tayyar.org -

نقل منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان الى من إلتقاهم في اليوم الاول من زيارته موقفا فرنسيا حادا من إستمرار تعثر تأليف الحكومة، محذّرا من أن هذا السلوك معطوفا على التأخير في إقرار الإصلاحات المالية والإقتصادية سيؤدي حكما الى الإنهيار الكامل.



كما ذكّر دوكان بأنه سبق أن نقل في زيارة سابقة رسالة فرنسية – دولية الى المسؤولين بضرورة أن ينهي لبنان توقيع البرنامج مع صندوق النقد الدولي مطلع نيسان الفائت حدا أقصى، وهو ما لم يتحقق. كما ذكّر بأنه نبّه في الزيارة نفسها الى أن دخول لبنان في مسار عدم إتزان سياسي في حال عدم تأليف حكومة بعد الإنتخابات سيؤدي حكما الى تطيير الإتفاق مع الصندوق، وهو تكرار لما حصل حين أدت العبثية اللبنانية الى تطيير المساعدات التي أقرها مؤتمر سيدر.



ولفت الإنتباه أن ما حذّر منه سابقا يتحقّق راهنا، إما بغفلة عن المسؤولين وإما بدراية وتقصّد، وفي الحالين تكمن شبهات واضحة، وفي كل ذلك جريمة بحق اللبنانين.