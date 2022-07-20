بوغدانوف: بوتين قد يتواصل مع الأسد بعد زيارته إيران

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الوطن السورية: كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتواصل مع الرئيس بشار الأسد بعد زيارته إلى إيران لحضور القمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لعملية «أستانا» الخاصة بالتسوية السورية.

وأضاف بوغدانوف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»: «التواصل لن يكون فقط مع الرئيس الأسد، ولكن أيضاً مع القادة الآخرين».

وتابع: «يسعدنا دائماً إجراء اتصالات مع القيادة السورية», ويوم أمس، وصل الرئيس بوتين وأردوغان إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر أن يشاركا مع الرئيس الإيراني في القمة السابعة لرؤساء الدول الثلاث الضامنة لمسار «أستانا» حول سورية، إيران وروسيا والنظام التركي.