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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 تموز 2022

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اللواء: اسرار

همس
لوحظ أن الجانب الأميركي تنصَّل من أي التزام بتسهيل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، واكتفى بدعم إجراءات الدعم من قبل بعض الدول العربية!


غمز
تتحدث مصادر مطلعة عن مليارات الدولارات المكتومة في المصارف، ولا أحد يُثير هذا الموضوع المجهول – المعلوم!


لغز
تسلَّمت جهات رسمية تقريراً واضحاً بأن كلفة كل يوم إضراب هو 12 مليار ليرة لبنانية!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

دعا مصدر حقوقيّ المعترضين على الإجراءات بحق رجل الدين الذي انتهك قانون منع التعامل مع العدو أن يقوموا بتعديل القانون باستثناء رجال الدين من الملاحقة بجرم التعامل وقانون السير أيضاً وبين المعترضين نواب مشرّعون؛ فليقوموا بعملهم بدلاً من الاعتراض على المؤسسات التي تقوم بعملها.

 

خفايا

يشكو نواب التغيير في دائرة بيروت الأولى المعارضون تقسيم البلدية من صعوبة التواصل مع نائبتي التغيير في بيروت الثانية للتوصل إلى إصدار موقف موحّد من النقاش الدائر حول وحدة البلدية وصيغ تقسيمها، ويقول أحدهم إن هذا الانقسام على خلفيّة طائفيّة بين نواب التغيير هو الأخطر منذ 17 تشرين 2019 .

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أن نواب «التغيير» اتفقوا مبدئيا على ترشيح شخص من خارج الطبقة السياسية لمنصب رئاسة الجمهورية.

 

إستهجنت مصادر إدارية وعود اللجنة الوزارية بصرف رواتب مضاعفة للموظفين في ظل عدم توفر الاعتمادات في الموازنة العامة وعدم مناقشة اوضاع المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية التي تنفق من موازنات مستقلة في ظل عدم توفر ايرادات كافية لتغطية هذه الزيادات.

 

لا يزال مدير عام مؤسسة مياه الجنوب خارج الاراضي اللبنانية منذ 4 اشهر فيما يتولى تسيير عمل المؤسسة جهاز حزبي تابع للجهة السياسية التي ينتمي اليها.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تجاهل ما نُصح به لبنان
فوجئ مسؤول دولة صديقة بأن ما كان نصح به لبنان منذ سنوات قد تم تجاهله ما زاد الإنهيار قساوة.

 

خلاف كبير بين أعضاء هيئة فاعلة
يدور خلاف كبير بين أعضاء هيئة فاعلة على طريقة التعامل مع قطاع حيوي يتعامل مع حقوق الناس بمزاجية وإذلال.

 

إحتساب أصوات ولا نتيجة حاسمة
يقوم أكثر من فريق بعمليات إحتساب الأصوات على أساس سيناريوهات عدة لإستحقاق دستوري قريب دون الوصول الى نتيجة حاسمة.

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