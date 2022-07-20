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البناء: نحاس: ميقاتي طلب أكثر من موعد لزيارة بعبدا... الأمور على حالها ولن تتغير

20
JULY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بقي الملف الحكومي في دائرة الجمود بغياب أي لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي...

 

ولفت مستشار ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس لـ«البناء» الى أن «ميقاتي طلب أكثر من موعد لزيارة بعبدا ولم يتم تحديد موعد له»، موضحاً أن «ميقاتي قدّم مسودة وأخذها فخامة الرئيس، أيّ أنه تسلّم الملف، وفي الزيارة الأخيرة جرى بحث مفصل بالتشكيلة، وطلب موعداً آخر للبحث بناء على اللقاء الثاني، علماً أن ميقاتي لا يطلب موعداً لزيارة بعبدا اذا لم تكن لديه مقترحات جديدة».

 

وشدد نحاس على أن «ميقاتي يريد تأليف حكومة كاملة الصلاحية تعطي مصداقية وثقة خارجية وهمه خلال الشهرين المقبلين استكمال إنجاز الملفات الأساسية، ولا يمكن فرض خيارات عليه».

 

واوضح نحاس أن «ميقاتي طلب تغيير الوزراء الذين لم يقوموا بكامل المسؤولية ويعارضون سياسة ومشاريع رئيس الحكومة»، وقال نحاس: «قبل إجراء اتصال بميقاتي من بعبدا لشرح ما يحصل، فإن الأمور على حالها ولن تتغير».

البناء
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