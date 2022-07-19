المرتضى عرض مع ابي نصر انشاء لجنة لتخليد ذكرى الابجدية

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وتداول معه شؤونا عامة.



وطرح المرتضى على ضيفه "فكرة انشاء لجنة لتخليد ذكرى الابجدية على ان تتولى هذه اللجنة الاهتمام في تبيان اهمية الانجاز الحضاري الذي قدمه اللبنانيون تاريخيا للانسانية جمعاء من خلال اختراع الحرف ونشره في العالم".



كما واثنى الوزير المرتضى على "الجهود التي بذلها ابي نصر على مدى سنين طويلة، وخاصة تلك التي أثمرت جهودا لقانون يجعل للابجدية عيدا وطنيا"، منوها ب"جهوده التي اثمرت إصدار طابع بريدي للابجدية"