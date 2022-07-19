خاصّ- هذا ما يسهم به تعميم مصرف لبنان الجديد حول تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالفريش دولار

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بعد تعميم مصرف لبنان الجديد لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محلياً، أكد الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح للـtayyar.org أن

بدء الدفع من خلال البطاقات المصرفية لدى التجار ونقاط البيع، عبر حسابات الفريش دولار في المصارف يمكن ان يساهم في الامور التالية:

اولا - يساهم في تحريك الاسواق وينشط ولو نسبيا الحركة الاقتصادية.

ثانيا- يخفف من وطأة ما يعرف بالاقتصاد النقدي. (Cash economy ) وهذا الامر مطلوب دوليا لمكافحة التبييض.

ثالثا- يشجع على نمو حسابات الفريش في المصارف ويحوّلها جزئيا الى حسابات تحتوي على كمية من السيولة، في حين انها كانت في غالبيتها شبه فارغة لأنها كانت تستخدم كممر لتحويل الاموال بالعملات ومن ثم سحبها فورا للاستخدام النقدي في السوق أو للادخار خارج القطاع المصرفي.

مع الاشارة الى أن مصرف لبنان يعمل على آلية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية.