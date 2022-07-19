غادة عون: هل يجب على القضاء ان يأخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق احدهم؟

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غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر، ان "هل اصبح تطبيق اشارة قضائية فولكلور؟ هل محاولة توقيف احدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي فولكلور.وهل يجب على القضاء ان ياخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق احدهم؟ ربما للاسف وصف البعض هذا فولكلورا لانه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ.

واضافت القاضية عون: خاصةاذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة .اذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء ان يعتزل لانه يستحيل على القاضي اعمال ضميره في هكذا وضع فيحاسب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلد .هل هذا ما يتوق الي اللبنانيين في اعلاء دولة القانون فوق اي مرتكب مهما علا شأنه".