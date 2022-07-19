living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيمن عبد الغفور للـtayyar.org: هذه هي القطاعات المتضررة من إضراب موظفي النافعة والخزينة تخسر يومياً المليارات

19
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان "النافعة" أيمن عبد الغفور لموقعنا أننا أمام أزمة كبيرة جداً لا تتعلق فقط بحقوق الموظفين المشروعة الذين باتوا غير قادرين على الوصول الى أشغالهم بسبب تدني الرواتب وفقدان قيمتها، بل أيضاً تتعلق بمصالح المواطنين.

وفنّد عبد الغفور عبر الـtayyar.org القطاعات المتضررة من إضراب الموظفين في النافعة، لافتاً الى أن عدداً كبيراً من المواطنين قد دفع جنى عمره لشراء سيّارة هو اليوم عاجز عن تسجيلها بفعل الاضراب. وأضاف:"كذلك هناك كثير من المواطنين قد انتهت صلاحية رخصة سوقهم وهم اليوم يقودون سياراتهم من دون تجديد لدفتر السوق ما يهدّد السلامة العامّة. أضف الى ذلك أصحاب سيارات الاجرة الذين انتهت صلاحية دفتر سوقهم فانقطعت أرزاقهم لأنهم عاجزين عن تجديده".
وقال عبد الغفور:"هناك الكثير من القطاعات المنتجة المتضررة من إضراب موظفي النافعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أصحاب معارض السيارات وتجار السيارات المهددين اليوم بالافلاس نتيجة عدم قدرتهم على بيع السيارات... من دون أن ننسى الضرر اللاحق بقطاع تأجير السيارات في هذا الصيف الواعد، ومصالح الناس التي تريد السفر وإنهاء معاملاتها، والناس الذين توقفت أرزاقهم نتيجة عدم وجود رخص سوق كالشركات التي تطلب موظفي"ديليفري" وسائقين عموميين وغيرها.
وفي ختام هذا التفنيد سأل عبد الغفور عن الخسائر اللاحقة بخزينة الدولة، فهناك المليارات التي تخسرها الخزينة نتيجة هذا الاضراب...ماذا عنها؟!".
وتابع عبد الغفور بالاشارة الى أننا أمام أزمة نتيجة توقف العمل وتراكم المعاملات بما ينذر بكارثة عند اعادة العمل، والمطلوب من المعنيين ايجاد حلول جدية ترقى الى مستوى الازمة تؤمن للموظفين نوعاً من الأوكسيجين حتى يصمدوا فيصبح من الممكن الطلب اليهم الالتحاق بعملهم ضمن ظروف أفضل، ليوم أو يومين في الأسبوع ريثما يتم ايجاد حلّ جذري يحفظ حقوقهم بالعيش الكريم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout